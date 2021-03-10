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Происшествия

«Сказала, что уже идет домой»: в Киеве покончил с собой еще один ребенок

16:14 10 марта 2021
дом

В Украине продолжаются самоубийства среди подростков. Во вторник, 9 марта, в Святошинском районе Киева произошел очередной случай суицида — выпрыгнула с верхнего этажа многоэтажного дома 14-летняя девочка.

Как сообщили в столичной полиции, трагедия произошла на бульваре Кольцова.

Предварительно правоохранители установили, что 14-летняя девочка упала с 18-го этажа. Она — жительница соседнего дома, где произошло самоубийство. Сейчас полицейские общаются с родителями погибшей, опрашивают родных, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента.

По информации «Вартових Еспресо», девочка шла домой после занятий по рисованию. Она позвонила матери и сказала, что уже идет домой. Затем зашла в 18-этажный дом на бульваре Кольцова, оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа. Приехавшие на вызов врачи, констатировали смерть ребенка.

О волне детских самоубийств, которая накрыла Украину в последнее время, читайте в материале «ФАКТОВ».

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«Сказала, что уже идет домой»: в Киеве покончил с собой еще один ребенок

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