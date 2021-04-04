Самой младшей было 11 лет: в Черновцах пенсионеры развращали девочек и снимали свои «подвиги» на видео

Полицейские Черновицкой области задержали двоих пенсионеров, которые развращали несовершеннолетних. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Сообщается, что правоохранители получили информацию о том, что 74-летний житель Черновцов создал в собственной квартире место разврата. Мужчина развращал и вступал в половые отношения с девочками, не достигшими 16-летнего возраста. Кроме этого, он предоставлял своему 66-летнему знакомому комнату, где тот развращал девочек и снимал это на камеру. Фото- и видеоконтент с детской порнографией распространяли в интернете через закрытую группу.

Сотрудники полиции выяснили, что жертвами педофилов стали девочки из неблагополучных семей. К развратным действиям пенсионеры склоняли их путем денежного поощрения и шантажа.

Следствие установило 4 девочек в возрасте от 11 до 14 лет, пострадавших от действий злоумышленников.

Во время обыска у владельца квартиры правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, фото- и видеоматериалы порнографического характера, черновые записи отношений с жертвами, которых злоумышленники склонили к половому сношению. Все изъятое правоохранители направили на экспертизу.

Полицейские задержали мужчин. Сейчас пенсионеры находятся в СИЗО. Педофилам грозит до 10 лет тюрьмы.

Видео 18+

Напомним, в конце марта в Одессе задержали 49-летнего мужчину, который через интернет знакомился с несовершеннолетними девочками, а затем с помощью шантажа склонял их к сексуальным контактам или же насиловал.

«ФАКТЫ» также писали о задержании фотографа, который раздевал детей на камеру в детском саду под Киевом.

Фото cv.npu.gov.ua/

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