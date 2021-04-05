ГБР похвасталось достижением в расследовании катастрофы с Ан-26 под Харьковом

В апреле 2021 года планируется завершение расследования катастрофы военного самолета Ан-26 в районе Чугуева 25 сентября прошлого года — тогда погибли 26 курсантов и офицеров.

Как сообщают в Госбюро расследований, следователям удалось максимально быстро установить причины катастрофы.

«К сожалению, погибших ребят уже не вернешь, но виновники катастрофы должны быть наказаны. Иначе никто не сможет гарантировать избежания подобных трагедий в будущем. Это первое в истории Украины расследования авиакатастрофы, как среди гражданской, так и военной авиации, которое следствие раскрыло за полгода», — заявил в интервью «Укринформу» и.о. руководителя ГБР Алексей Сухачев.

Отмечается, что о подозрении было сообщено руководителю полетами группы управления полетами воинской части А4104, командиру этой части и командующему ВВС ВС Украины.

Напомним, что в авиакатастрофе выжил лишь один курсант — Вячеслав Золочевский.

Фото Нацполиции Украины.

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