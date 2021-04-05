Выдавливали глаза и стреляли в голову: на Черкасчине судят злоумышленников, зверски пытавших бизнесмена

В Черкасской области преступники похитили и жестоко пытали предпринимателя. 37-летнему Евгению Бекреневу поломали ребра и пальцы, выдавливали глаза, несколько раз в него стреляли. Эти события произошли в июне 2020-го. Сейчас дело передали в суд. 6 апреля в Смелянском окружном суде Черкасс состоится первое заседание. Несмотря на то что полиция называет обвиняемых опасными преступниками, они даже не находятся под стражей.

Евгения Бекренева чуть не убили из-за бизнеса. В Смеле у мужчины есть компания — интернет-провайдер, и его конкурентам не понравилось, что Евгений, подключив к своей сети нескольких абонентов, «зашел на их территорию». При этом ни угроз, ни предупреждений от конкурентов мужчина не получал — и даже не знал, что кому-то перешел дорогу. На него напали поздно вечером, когда он ехал на своем электровелосипеде. Преступники обставили все так, как будто им нужна была помощь с поломавшемся на дороге микроавтобусом. Евгений согласился помочь. А когда подошел ближе, водитель этого микроавтобуса нацелил на него помповое ружье и приказал стать на колени. Затем из микроавтобуса выскочили еще трое. Евгения связали капроновой лентой, надели ему на голову брезентовый мешок и куда-то повезли. По дороге начали бить. Затем привезли в гараж, где продолжили пытки.

Микроавтобус, с помощью которого похитили бизнесмена

— В гараже меня били двое. Водитель микроавтобуса и, как я потом понял, его брат, — рассказывал «ФАКТАМ» в августе 2020 года Евгений Бекренев. — Мне ломали пальцы, выдавливали левый глаз, плоскогубцами сломали нос. Угрожали, что отрежут ухо. С меня то снимали мешок, то надевали его снова… Потом сказали, что повезут «на водные процедуры». Меня вывезли, как у нас говорят, «на болота».

Там в Евгения, на голову которого был надет мешок, несколько раз выстрелили:

— Мне приставили к затылку что-то твердое. Я стоял в воде. Помню, подумал, что падать можно только на спину. Если упаду лицом в воду, захлебнусь. В этот момент раздался выстрел. Меня оглушило. Было ощущение, как будто ударили кирпичом по голове. Я упал на колени, затем — на спину. Голова оказалась на берегу, тело было в воде. После этого прозвучало еще четыре выстрела. Мне стреляли в грудь. Я опять почувствовал сильный удар. А потом — как по груди потекло что-то теплое. Это была моя кровь.

Удивительно, но в грудь попала только одна пуля. Остальные три — в землю, их там потом нашли эксперты. Наверное, меня спас широкий свитер и ветровка (я ехал в гараж фактически ночью и достаточно тепло оделся). В этой одежде я казался намного шире, чем есть на самом деле. Это меня и спасло.

Именно здесь злоумышленники пытались застрелить Евгения

Евгений лежал не шевелясь, и преступники, решив, что его убили, уехали. После чего Евгений, истекая кровью, смог выбраться на трассу. Уже находясь в больнице, пострадавший бизнесмен смог описать преступников полиции — и вскоре их задержали. Во время задержания у них изъяли карабин, охотничье ружье, два пистолета и одежду со следами крови. Нашли и микроавтобус, в котором везли Евгения. Правда, потом преступников отпустили из-под стражи.

— Двое из них с тех пор так и находятся на свободе, — говорит Евгений. — А третьего (того, который в микроавтобусе направлял на меня ружье) после вмешательства «ФАКТОВ» задержали и арестовали. Он успел дать признательные показания, которые очень помогли следствию, рассказал, где находятся важные улики. Но потом его тоже отпустили. Он был арестован с правом внесения залога, и этот залог внесли.

По словам Евгения, сейчас его похитителям вменяют покушение на убийство, разбой и нанесение телесных повреждений. Зафиксировано, что Евгений получил проникающие пулевые ранения головы и грудной клетки, у него одиннадцать переломов ребер, многочисленные ушибы и ссадины, выбиты пять зубов.

Помимо пулевых ранений головы и грудной клетки, у Евгения одиннадцать переломов ребер, выбиты пять зубов

— Мое правое ухо теперь слышит только на 50 процентов, — говорит Евгений — Но самое поразительное то, что все эти травмы эксперт посчитал… легкими телесными повреждениями! Я опешил, увидев такое заключение экспертизы. В ходе судебного следствия буду его оспаривать.

Кроме того, Евгений говорит, что обвиняемые пытаются на него давить:

— На предварительном судебном слушании они вели себя дерзко и нагло. Пытались спровоцировать моих друзей, участников АТО, которые пришли меня поддержать. Потом нашли одного из моих товарищей в соцсетях и начали ему угрожать. Эти сообщения сохранились. А затем и вовсе написали на моего товарища заявление в полицию, обвинив его в том, что он им якобы испортил какой-то забор. Когда не смогли ничего доказать, написали аналогичное заявление на меня. Это очевидное давление на меня как на потерпевшего. Не говоря уже о том, что люди, которые едва меня не убили, находятся на свободе. И у меня есть все основания опасаться за свою жизнь.

Заседание по этому громкому делу в Смелянском окружном суде состоится 6 апреля в 9.30 утра. «ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

Ранее в Киевской области полиция задержала группу злоумышленников, которые похитили и пытали предпринимателя, требуя выкуп в 2 миллиона долларов. А в Киеве парня похитили за сделанное замечание и снимали его пытки на видео.

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