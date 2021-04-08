Смерть 9-месячного малыша из-за неправильно поставленного диагноза: двум врачам в Запорожье сообщили о подозрении

В Запорожье двух врачей подозревают в том, что их действия привели к смерти мальчика, которому было всего девять месяцев. Об этом сообщает отдел информационной политики Запорожской областной прокуратуры.

Подозрение сообщено по факту ненадлежащего исполнения медиками профессиональных обязанностей, что привело к смерти ребенка. Следствие установило, что в апреле 2018 года скорая помощь доставила мальчика в медицинское учреждение. Однако из-за несвоевременно и неправильно поставленного врачами диагноза он умер в больнице через сутки после госпитализации.



Следствие продолжается.

Напомним, в Харькове из-за коронавируса умер двухмесячный ребенок — у него выявили несколько сопутствующих патологий. А буквально перед этим здесь же зафиксировали первую детскую смерть от COVID-19.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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