26.96 / 27.14 32.73 / 33.07
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Одного вбили, другого побили дo пoлуcмepті: на Херсонщині хлопці влаштували полювання на людей

11:12 11 червня 2021
кулак

У Херсонській області, як раніше і у Одеській, двоє місцевих молодиків до смерті забили волоцюгу.

Як повідомляє видання «Херсон. Дейлі», друга жертва побиття потрапила до лікарні з важкими ушкодженнями внутрішніх органів та грудної клітини.

Журналісти з'ясували, що все почалося з 50 гривень, які місцевому безхатченку позичив 20-річний житель селища Нова Маячка. Отримавши гроші, волоцюга всіляко ухилявся від зустрічі з кредитором.

Тоді 20-річний хлопець та його приятель вирушили шукати боржника. У одному з покинутих будинків, де зазвичай облаштовувалися безхатченки, вони не знайшли того, кого шукали, проте побачили двох чоловіків, які спали.

У них молодики спробували з'ясувати, де знаходиться певний волоцюга, а коли у них нічого не вийшло, жорстоко побили чоловіків — 47-річний безхатченко помер на місці, а його 59-річний товариш потрапив до лікарні.

Ексклюзивний матеріал про вбивство волоцюги в Ізмаїлі Одеської області, якого до смерті побили двоє місцевих підлітків, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com .

547

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

море

«Ви нам не цікаві»: бази відпочинку у Херсонській області відмовляються приймати деяких відпочиваючих

Пугачова

«Трохи очі не вилізли»: Аллу Пугачову помітили у московському метро

Залівако

«Холостяк» Михайло Залівако розповів, скільки учасниць натякали йому на інтим на проекті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.