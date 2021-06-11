Одного вбили, другого побили дo пoлуcмepті: на Херсонщині хлопці влаштували полювання на людей

У Херсонській області, як раніше і у Одеській, двоє місцевих молодиків до смерті забили волоцюгу.

Як повідомляє видання «Херсон. Дейлі», друга жертва побиття потрапила до лікарні з важкими ушкодженнями внутрішніх органів та грудної клітини.

Журналісти з'ясували, що все почалося з 50 гривень, які місцевому безхатченку позичив 20-річний житель селища Нова Маячка. Отримавши гроші, волоцюга всіляко ухилявся від зустрічі з кредитором.

Тоді 20-річний хлопець та його приятель вирушили шукати боржника. У одному з покинутих будинків, де зазвичай облаштовувалися безхатченки, вони не знайшли того, кого шукали, проте побачили двох чоловіків, які спали.

У них молодики спробували з'ясувати, де знаходиться певний волоцюга, а коли у них нічого не вийшло, жорстоко побили чоловіків — 47-річний безхатченко помер на місці, а його 59-річний товариш потрапив до лікарні.

Ексклюзивний матеріал про вбивство волоцюги в Ізмаїлі Одеської області, якого до смерті побили двоє місцевих підлітків, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com .

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