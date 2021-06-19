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Події

Після апокаліпсису: що відбувається в Ялті після повені

13:28 19 червня 2021
Повінь у Ялті

Днями окупована Ялта пережила катастрофічну повінь. У мережі публікують фото постраждалого курортного міста.

«Ялта!!! Станом на ранок!!! Зійшли селеві потоки: смт. Блакитна затока, п. Ореанда, Лівадія-2, вул. Курчатова, Бахчисарайське шосе, траса Гончарне-Ялта, Гурзуф, смт Кореїз. Підтоплено 101 будинок, відкачано воду з 43. Знеструмлено 7211 абонентів (підключено 6662). Внаслідок НС отримали травми 18 осіб!!! З них 2 госпіталізовані, 1 потерпілий прооперований. 1 загиблий (смт. Краснокам'янка). Одна жінка пропала безвісти — тривають пошуки», — повідомила у Facebook глава окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко.

За її інформацією, подачу води у всьому міському окрузі припинено. Водовідведення здійснюється в штатному режимі.

Як писали «ФАКТИ», такої повені в Ялті не було з 1922 року. Одна людина загинула — її віднесло потоком води. Режим НС регіонального масштабу було введено окупаційною адміністрацією в Керчі, Ялті та Феодосії.

Фото з соцмереж

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Після апокаліпсису: що відбувається в Ялті після повені

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