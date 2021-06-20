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Події

Під Києвом роботодавець до смерті забив підлеглого

13:32 20 червня 2021
Вбивство

Після того, як у Києві колишній російський міліціонер убив з ревнощів киянина, у селі Хлепча Фастівського району Київської області роботодавець під час сварки до смерті побив підлеглого. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції Київської області.

Так, було встановлено, що 62-річний потерпілий працював в одному із дачних будинків різноробочим. Декілька днів тому між роботодавцем та робітником виникла сварка, яка переросла в бійку.

«46-річний роботодавець почав лупцювати підлеглого по голові. Від отриманих травм чоловік помер, а зловмисник зник з місця події. Наступного дня тіло чоловіка знайшов співробітник, який повідомив про це до поліції», — повідомили в поліції.

Слідчі Фастівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Поліцейські встановлюють місце перебування зловмисника.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Запоріжжі 82-річна пенсіонерка зарубала свого чоловіка сокирою.

Фото: Національна поліція

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