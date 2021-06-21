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Події

На Прикарпатті отруїлися 10 людей у ресторанно-готельному комплексі

10:06 21 червня 2021
Урапельниця

Невдовзі після того, як на Одещині 30 дітей та медична сестра закладу санаторного типу отруїлися та потрапили у лікарню, схожий випадок стався і на Івано-Франківщині, де протягом 19 та 20 червня було госпіталізовано десять осіб.

Як повідомляють у ДСНС, люди потрапили до інфекційного відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція і у стані середнього ступеня важкості.

Як уточнює видання «Галицький кореспондент», шпиталізовані як дорослі, так і неповнолітні — отруїлися четверо 17-річних гостей закладу, а також особи 18 років та старші.

Всі вони — мешканці села Саджава, що на Богородчанщині, які 17 червня відпочивали у готельно-відпочинковому комплексі у селі Діброва.

Раніше у Запорізькій області до обласної лікарні в реанімацію потрапили чоловік та жінка — їх шпиталізували з характерними для ботулізму проявами. Постраждалі перебувають у важкому стані, без свідомості, не контактні. За попередніми даними, постраждалі їли в'яленого ляща, придбаного у торговельній мережі Запоріжжя.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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