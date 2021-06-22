Нова напасть: окупованій Ялті, яка постраждала від злив, загрожує спалах холери

Захопленій РФ курортній Ялті, яку затопило зливою, загрожують нові дощі та епідемія холери. У місті оголосили штормове попередження, пише сайт телеканалу НТВ.

«На другу добу вода пішла, залило будинок повністю. У нас в будинку було води стільки, що насоси не справлялися, вигрібали, вона назад затікала», — розповідає мешканка міста Зарема Менсітова.

Ялтинські тролейбуси наполовину потонули в дрібних каменях — вода принесла їх з гір. Під метровим шаром каміння знаходяться також більшість вулиць і дворів. А в школі № 12 затопило підвали, вода підійшла до перших поверхів, двір перетворився на непрохідне болото.

В Ялті та Керчі також є ризик погіршення епідеміологічної ситуації. Спекотна погода, разом з наслідками повені, може привести до спалаху холери.

Постраждали також очисні споруди — пити можна тільки бутильовану воду. Заборонено купання на більшості пляжів.

Нагадаємо, через повені в Ялті на волі опинилися 70 рептилій.

Фото з соцмереж

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