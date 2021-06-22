27.16 / 27.37 32.22 / 32.61
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Нова напасть: окупованій Ялті, яка постраждала від злив, загрожує спалах холери

15:49 22 червня 2021
Ялта

Захопленій РФ курортній Ялті, яку затопило зливою, загрожують нові дощі та епідемія холери. У місті оголосили штормове попередження, пише сайт телеканалу НТВ.

«На другу добу вода пішла, залило будинок повністю. У нас в будинку було води стільки, що насоси не справлялися, вигрібали, вона назад затікала», — розповідає мешканка міста Зарема Менсітова.

Ялтинські тролейбуси наполовину потонули в дрібних каменях — вода принесла їх з гір. Під метровим шаром каміння знаходяться також більшість вулиць і дворів. А в школі № 12 затопило підвали, вода підійшла до перших поверхів, двір перетворився на непрохідне болото.

В Ялті та Керчі також є ризик погіршення епідеміологічної ситуації. Спекотна погода, разом з наслідками повені, може привести до спалаху холери.

Постраждали також очисні споруди — пити можна тільки бутильовану воду. Заборонено купання на більшості пляжів.

Нагадаємо, через повені в Ялті на волі опинилися 70 рептилій.

Фото з соцмереж

282

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

повінь в Ізмаїлі

Затопило міста, може прорвати дамбу: Одещину накрила негода

Принц Гаррі та Меган Маркл

Меган Маркл бреше: з'явився беззаперечний доказ

гороскоп

Які три знаки зодіаку можуть розраховувати на успіх у справах — гороскоп на 22 червня

Настя Каменських

«Настя, народжуй!»: Каменських знову запідозрили у вагітності

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.