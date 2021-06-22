Вдарили ножем три рази: загиблому під час вибуху під Києвом перерізали горло і вирізали серце

При обстеженні тіла чоловіка, який загинув під час вибуху в селі Білогородка під Києвом, були виявлені дивні ушкодження. Про це повідомляє «24 канал».

У загиблого виявилося перерізане горло, йому також завдали трьох ударів ножем в груди та вирізали серце. Тому пожежа була, швидше за все, спробою приховати сліди вбивства.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Він був моряком, його сім'я живе в окупованому Севастополі. Йому готуються оголосити підозру.

Слідчі розповіли, що вбивця жив недалеко від будинку, де було скоєно злочин. Він напав з ножем на чоловіка і перерізав тому горло, після чого вирізав серце та частину легенів. Потім нібито облив труп невідомою речовиною, яка викликала пожежу.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють застосування в Білогородці вибухового пристрою.

Фото: скріншот відео ГСЧС

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