Вбивство «валютника» у Черкасах: поліція попутно розкрила вбивство чотирьохрічної давнини

Чоловік, затриманий черкаськими поліцейськими за підозрою у вбивстві 53-річного «валютника», якому він заборгував, може бути причетним до аналогічного злочину, скоєного восени 2018 року.

Як повідомляє «Департамент карного розшуку», 59-річний житель селища Тальне зізнався у вбивстві «валютника», тіло якого він залишив у багажнику автомобіля.

Під час слідчих дій з'ясувалося, що у кінці вересня 2018 року чоловік, який теж позичивши гроші, вбив 52-річного місцевого жителя, котрий, як і його нинішня жертва, займався обміном валют. Більше двох років «валютник» значився у розшуку як зниклий безвісти.

«Оперативники з'ясували, що зловмисник скинув тіло жертви у вигрібну яму на території власного домоволодіння. За результатами проведення санкціонованого обшуку у зазначеному місці слідчі дійсно виявили скелетований труп», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні поліцейські Київської області затримали моряка, якого підозрюють у причетності до злочину в Білогородці, де на місці пожежі знайшли понівечене тіло чоловіка — у нього було вирізано серце.

Фото Нацполіції України.

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