Під Балаклією 86-річна бабуся провела три доби без їжі та води у лісі

Невдовзі після того, як у Миколаївській області розшукали зниклого п'ятирічного хлопчика, на Харківщині поліція, військові та волонтери три доби шукали 86-річну жительку села П'ятигірське, що у Балаклійському районі.

Як повідомляють у ГУНП в Харківській області, ще 20 червня у поліцію звернувся місцевий житель, стурбований зникненням матері. Жінку шукали, що називається, всім світом. І на третю добу знайшли у лісі. На щастя, вона була живою, хоч і сильно виснаженою.

Відео, зняте під час рятувальної операції, в мережу виклав ресурс «Харків 1 654». Повідомляється, що Уляна Данилівна провела весь цей час без їжі і води. Вона не могла самостійно пересуватися.

Пенсіонерку передали медикам. Її життю нічого не загрожує.

Раніше у Дніпропетровській області п'ять днів шукали 15-річну дівчинку, яка пішла гуляти і не повернулася. На жаль, її знайшли вже мертвою на пустирі у старій частині промзони міста Нікополя. Причини смерті підлітка не повідомлялися.

Фото ГУНП в Харківській області.

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