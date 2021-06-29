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Події

Обперлися на москітну сітку: на Волині під час гри з вікна випали два маленьких хлопчика

15:55 29 червня 2021
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Невдовзі після того, як в Одеській області дворічний малюк сперся на москітну сітку і випав з вікна, схожий інцидент стався на Волині, де з висоти другого поверху впали двоє братів.

Як повідомляють в ГУНП у Волинської області, це сталося у Підгайцях, постраждалі — брати 3 і 2 років. Малюки гралися і в якийсь момент обперлися на сітку, яка не витримала ваги дітей і разом з ними впала на землю.

«Дітей доставили в обласну лікарню: у одного з братів діагностували садна і відпустили додому, в іншого — забій селезінки. Наразі життю та здоров'ю останнього нічого не загрожує», — повідомили у поліції.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 128 КК (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Більш докладні обставини, а також ступінь винуватості батьків, встановлюються.

Раніше в Одесі з висоти впала трирічна дівчинка, чиє падіння пом'якшили дерева, що росли під будинком.

Фото з Pixabay.

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Обперлися на москітну сітку: на Волині під час гри з вікна випали два маленьких хлопчика

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