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Події

В Ізюмі потонула чотирирічна дитина: поліція порушила справу

10:19 30 червня 2021
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В Україні на воді продовжують гинути не лише дорослі, але діти — невдовзі після трагедії на Львівщині, де загинув 11-річний школяр, на Харківщині потонув чотирирічний хлопчик.

Як повідомляють у ГУНП в Харківській області, надзвичайна подія сталася на міському пляжі у місті Ізюм, куди виїжджала слідчо-оперативна група.

«Медики бригади швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи, але дитину врятувати не вдалося. Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направили до моргу», — йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою «нещасний випадок».

Тим часом видання «Слобідський край» уточнює, що дитина була на пляжі з бабусею, мамою і тіткою. Трагедія сталася, коли він пішов купатися з бабусею. Дитину швидко знайшли — допомога водолазів не знадобилася. А ось врятувати так і не змогли…

Нагадаємо, що на одному з пляжів у селі Гвардійське Новомосковського району на Дніпропетровщині потонув хлопець — 22-річний військовий під ранок відправився купатися і не повернувся.

Фото з Pixabay.

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