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Події

Заявила, що «йде в ліс накласти на себе руки»: у Києві ввечері пропала дівчина

14:32 5 липня 2021
Руслана Гріга

У Києві, де поліцейські та волонтери добу шукали зниклого п'ятирічного хлопчика, знову заявили про зникнення людини.

На сторінці київської філії Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації повідомили про зникнення 18-річної Руслани Григи.

Прикмети: зріст 155−158 см, волосся коротке, темно-русяве.

Була одягнена: у сіро-блакитну кофтинку, довгу чорну спідницю, при собі мала яскравий жовтий рюкзак.

Дівчина вийшла з дому 4 липня близько 20:00 і вирушила у напрямку парку Партизанської слави. З того часу про неї нічого не відомо.

Тим часом «Главком» повідомляє, що дівчина заявила подругам про намір накласти на себе руки. Саме для цього вона вирушила в ліс.

На 14:00 і 18:00 волонтери запланували прочісування території навколо парку.

Раніше на Тернопільщині поліція і добровольці всю ніч шукали зниклу дворічну дівчинку. Дитину знайшли наступного дня у кукурудзяному полі, де вона провела всю ніч.

Фото зі сторінки SARVA в соціальних мережах.

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