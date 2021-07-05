Заявила, що «йде в ліс накласти на себе руки»: у Києві ввечері пропала дівчина
У Києві, де поліцейські та волонтери добу шукали зниклого п'ятирічного хлопчика, знову заявили про зникнення людини.
На сторінці київської філії Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації повідомили про зникнення 18-річної Руслани Григи.
Прикмети: зріст 155−158 см, волосся коротке, темно-русяве.
Була одягнена: у сіро-блакитну кофтинку, довгу чорну спідницю, при собі мала яскравий жовтий рюкзак.
Дівчина вийшла з дому 4 липня близько 20:00 і вирушила у напрямку парку Партизанської слави. З того часу про неї нічого не відомо.
Тим часом «Главком» повідомляє, що дівчина заявила подругам про намір накласти на себе руки. Саме для цього вона вирушила в ліс.
На 14:00 і 18:00 волонтери запланували прочісування території навколо парку.
Раніше на Тернопільщині поліція і добровольці всю ніч шукали зниклу дворічну дівчинку. Дитину знайшли наступного дня у кукурудзяному полі, де вона провела всю ніч.
Фото зі сторінки SARVA в соціальних мережах.597
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