27.13 / 27.33 32.11 / 32.46
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Масове отруєння під Вінницею: після випускного діти, батьки та класний керівник потрапили в реанімацію

16:50 6 липня 2021
Отруєння

Після випадку з випускником, який потрапив в реанімацію, у Вінницькій області 17 осіб після святкування випускного госпіталізували з отруєнням. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

За даними рятувальників, всі постраждалі в суботу, 3 липня, відвідали ресторані в селі Майдан-Чапельський Вінницького району. Подробиці отруєння наводить видання «20 хвилин». За його даними, за допомогою до медиків звернулися не менше трьох десятків людей. Всі вони відвідали один і той же ресторан. У цей день школярі разом з батьками та класним керівником святкували там випускний, ще дві компанії відзначали річниці закінчення школи.

«Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів», — відзначили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що в мережі ресторанів Харкова отруїлися близько 90 осіб.

Фото: https://ua.depositphotos.com

228

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Джанабаєва і Меладзе

«Або я, або дружина»: Джанабаєва відверто розповіла про те, як Меладзе пішов із сім'ї

Кирилівка

Не лише медузи та злодії: відпочиваючих на азовських курортах спіткала нова неприємність

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки»&nbsp;— як у Кім

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки» — як у Кім

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.