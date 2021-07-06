Масове отруєння під Вінницею: після випускного діти, батьки та класний керівник потрапили в реанімацію

Після випадку з випускником, який потрапив в реанімацію, у Вінницькій області 17 осіб після святкування випускного госпіталізували з отруєнням. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

За даними рятувальників, всі постраждалі в суботу, 3 липня, відвідали ресторані в селі Майдан-Чапельський Вінницького району. Подробиці отруєння наводить видання «20 хвилин». За його даними, за допомогою до медиків звернулися не менше трьох десятків людей. Всі вони відвідали один і той же ресторан. У цей день школярі разом з батьками та класним керівником святкували там випускний, ще дві компанії відзначали річниці закінчення школи.

«Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів», — відзначили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що в мережі ресторанів Харкова отруїлися близько 90 осіб.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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