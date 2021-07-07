Стрілянина в Києві: пораненому поліцейському зробили операцію

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив подробиці стрілянини в Голосіївському районі Києві 7 липня. Постраждав 27-річний патрульний Сергій Василенко, який працює в поліції з 2019 року. Він отримав важку травму руки, тепер кінцівку намагаються врятувати лікарі лікарні Шалімова.

За два роки в Національній поліції Василенко неодноразово виявляв мужність і вольові якості, а виклик 7 липня 2021 року буквально розділив життя патрульного на «до» і «після».

Сергій Василенко

«Це ситуація, яка ще раз доводить, що небезпека чекає патрульних навіть там, де її ніколи не очікував. І будь-який виклик може стати останнім», — написав у Facebook Білошицький.

Він додав, що в будь-якому випадку Василенко залишиться в родині Національної поліції і на службі.

З'явилося і відео спецоперації.

Нагадаємо, що співробітники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту в квартирі на проспекті Голосіївському, а власник квартири відкрив вогонь з мисливської рушниці. Один поліцейський отримав вогнепальне поранення руки, а інший — поранення в обличчя.

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