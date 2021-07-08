Принципове питання: у Харкові суперечка про те, «чий Крим» закінчилася різаниною

У Харкові, де у СІЗО відправили лідера громадського руху «Патріоти — за життя» Олега Ширяєва, чоловік, який заявляв, що Крим є російською територією, поранив ножем свого опонента.

Про це повідомляє в телеграм «Труха Харків», розміщуючи відповідне відео.

«Різанина почалася на грунті приналежності Криму», — йдеться у коментарі.

На кадрах видно, що чоловік показує поліцейським закривавлену руку, а потім і свого кривдника, який стояв у компанії з іншими чоловіками.

На іншому відео показано, як поранений йде вулицею і показує на "кримнашиста", говорячи, що той - сєпар.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині затримали чоловіка, який вбив мешканку Лозової, вдаривши жінку сім разів по голові сокирою.

Фото з Pixabay.

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