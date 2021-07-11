Купалася з подругами в озері «Молодіжне»: на Львівщині втопилася 22-річна дівчина
У п'ятницю, 9 липня, у Золочеві Львівської області потонула 22-річна дівчина. Раніше схожа трагедія сталася на Волині — там потонув дворічний хлопчик.
На Львівщині нещастя трапилося на озері «Молодіжне», де дівчина купалася разом з подругами. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
Тіло загиблої на наступний день витягли з озера водолази.
«10 липня близько 8:15 у м. Золочів на озері „Молодіжне“ силами маневрової групи Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області було виявлено та піднято на поверхню тіло мешканки Золочева 1999 року народження», — йдеться у повідомленні.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, днями у Греції потонула 48-річна суддя зі Сміли Черкаської області.
Фото: https://ua.depositphotos.com189
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