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Події

Знайшли тіло у зливній металевій трубі: у Маріуполі в річці Кальміус загинув підліток

11:10 12 липня 2021
Людина тоне

В Україні мало не щодня повідомляють про трагедії на воді, як це нещодавно сталося на Полтавщині, де в озері знайшли тіло 8-річного хлопчика.

А під Маріуполем сталася ще одна подібна НП — у річці Кальміус знайшли тіло загиблого юнака (2005 р.н.), повідомляють у ДСНС.

Рятувальники, які ввечері 11 липня отримали повідомлення про нещасний випадок, виїжджали у Кальміуський район Маріуполя. Тіло загиблого витягли з металевої труби на відстані двох метрів від берега.

Обставини і причини надзвичайної події встановлюються.

Нагадаємо, що нещодавно у Золочеві Львівської області потонула 22-річна дівчина. Трагедія трапилася на озері Молодіжне, де вона відпочивала з подругами. Тіло загиблої наступного дня знайшли водолази.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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