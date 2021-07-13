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Події

Просто так: під Києвом лікар убив перехожого ножем

15:34 13 липня 2021
Місце злочину

Невдовзі після жахливої історії на Дніпропетровщині, де чоловік перерізав горло пасинку, у Київській області стався ще один дикий випадок — на Таращанському мості у Білій Церкві лікар убив перехожого, завдавши йому 11 ударів ножем.

Як повідомили у ГУ НП в Київській області, увечері 8 липня місцевий житель повертався з роботи додому. Посеред мосту на нього напав чоловік з ножем. Поліцейським про закривавлену людину, яка лежить на проїжджій частині, повідомив водій.

Постраждалого встигли доставити у лікарню ще живим, проте під час реанімаційних заходів 48-річний чоловік помер.

Через певний час поліція затримала підозрюваного — 38-річного уродженця Луганщини, який працює лікарем у Володарський лікарні. «Він безпричинно наніс 11 ножових поранень загинувшему з хуліганських спонукань», — зазначив голова поліції Київщини Андрій Нєбітов.

Сам затриманий стверджував, що чоловік на мосту нібито вдарив його по голові сумкою, що медик сприйняв як агресію і «відмахнувся» від перехожого кухонним ножем, який у нього був із собою.

У той же час начальник обласної поліції повідомив, що медика раніше затримували за напад на людину, якій він завдав більше 40 ударів викруткою. «Тоді зловмисника помістили у ізолятор тимчасового тримання, йому інкримінували замах на вбивство і провадження було направлено в суд, однак, порушивши всі обмеження, він вчинив новий злочин. Зараз суд обрав стосовно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — додав Андрій Нєбітов.

Раніше у Дніпропетровській області затримали чоловіка, в будинку якого знайшли вбитою 57-річну жінку. На її тілі виявили 11 ножових поранень.

Фото ГУ НП в Київській області.

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