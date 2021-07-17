Поїхала до товариша: в Києві шукають неповнолітню дівчину, яка перестала виходити на зв'язок

Поліція Києва розшукує неповнолітню Водяну Юлію з Дніпропетровської області, яка приїхали до столиці зустрітися з другом.

Про те, що 16-річна дівчина зустрілася у Києві з товаришем, а після цього зникла у невідомому напрямку, в Шевченківське управління поліції повідомила її мама.

За словами жінки, зараз не відповідають мобільні ні Юлії, ні її друга.

У поліції дали прикмети дівчини та хлопця.

Водяна Юлія Євгенівна, 05.02.2005 року народження. Зріст близько 160 — 165 см, середньої статури, волосся світле. Була одягнена у картату сорочку та штани сірого кольору.

Савельєв Сергій Володимирович, 18.04.1997 року народження. Зріст 175 — 180 см, середньої статури, волосся темне.

«Можливі місця перебування розшукуваних — підвальні приміщення та під'їзди будинків у Шевченківському районі Києва. При отриманні будь-якої інформації і про можливе місцеперебування вас просять телефонувати за номерами (096) 138−72−41, (063) 821−31−43 або 102», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці червня у Києві поліціянти шукали п'ятирічного хлопчика, який катався на самокаті у дворі будинку і потім зник. Дитину знайшли на наступний день вранці.

Раніше п'ятирічна дитина зникла у курортному Коблево.

фото https://kyiv.npu.gov.ua/

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