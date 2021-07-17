Поїхала до товариша: в Києві шукають неповнолітню дівчину, яка перестала виходити на зв'язок
Поліція Києва розшукує неповнолітню Водяну Юлію з Дніпропетровської області, яка приїхали до столиці зустрітися з другом.
Про те, що 16-річна дівчина зустрілася у Києві з товаришем, а після цього зникла у невідомому напрямку, в Шевченківське управління поліції повідомила її мама.
За словами жінки, зараз не відповідають мобільні ні Юлії, ні її друга.
У поліції дали прикмети дівчини та хлопця.
Водяна Юлія Євгенівна,
Савельєв Сергій Володимирович,
«Можливі місця перебування розшукуваних — підвальні приміщення та під'їзди будинків у Шевченківському районі Києва. При отриманні будь-якої інформації і про можливе місцеперебування вас просять телефонувати за номерами (096) 138−72−41, (063) 821−31−43 або 102», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у кінці червня у Києві поліціянти шукали п'ятирічного хлопчика, який катався на самокаті у дворі будинку і потім зник. Дитину знайшли на наступний день вранці.
Раніше п'ятирічна дитина зникла у курортному Коблево.
фото https://kyiv.npu.gov.ua/333
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