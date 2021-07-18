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Події

Трос тримали 10 осіб: в Києві врятували парашутиста, якого віднесло сильним вітром

11:53 18 липня 2021
Парашутист

Негода, що розігралася в Києві в суботу, 17 липня ледь не призвела до трагедії в небі: на столичній Оболоні любитель парасейлінгу міг полетіти на сотні кілометрів після того, як вітер перевернув катер, до якого кріпився трос, пише «Київ оперативний».

«Мужик катався на парашуті, який був причеплений до моторного човна. Різко піднявся вітер, човен перевернуло, його кілька разів вдарило об землю, воду, пісок, дерева і знову підняло вгору…», — сказано в повідомленні.

На щастя, все закінчилося для любителя повітряних подорожей благополучно: 10 людей натягували трос, на якому він висів. Також трос залишався рятувальним засобом для людей в човні, до якої він був прикріплений.

«Видовище звичайно жахливе. Ну, Слава Богу, його опустили, човен пізніше перевернули і все норм», — йдеться в повідомленні іншого Telegram-каналу.

Як писали «ФАКТИ», в Київській області 17 липня в результаті падіння дерев під час негоди загинуло двоє людей, одного шпиталізовано.

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