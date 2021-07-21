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Події

У Запорізькій області тренер-збоченець знімав дівчаток у порно, обманюючи батьків розповідями про «фотосесії»

14:36 21 липня 2021
обшук

Правоохоронці, які раніше викрила двох жінок, які заробляли на порнопродукції за участі своїх маленьких доньок, викрили тренера зі спортивної акробатики на використанні своїх підопічних для «дорослих» фотосесій.

Як повідомляють у Кіберполіції, в Запорізькій області 48-річний чоловік брав розписки з батьків школярок, які давали «добро» на участь дітей у нібито демонстрації спортивної білизни. Отримавши дозволи, тренер змушував малолітніх дівчаток позувати для відвертих знімків, а потім продавав цю продукцію у DarkNet.

«Від протиправних дій постраждали три дівчини, яким на момент вчинення злочину було по 8 років», — додали у Кіберполіції.

Під час обшуків у чоловіка вилучили комп'ютерну техніку, фотоапарат і жорсткі диски. У Запорізькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС з'ясували, що чоловік зберігав понад 500 Gb фото порнографічного характеру за участі дітей.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що напередодні у Харкові поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який приставав до восьмирічної дівчинки. Школярка купалася у водоймі, а чоловік підплив до неї та почав торкатися інтимних зон.

Фото — скріншот.

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