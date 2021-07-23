Партія героїну на мільярд: затримані організатори наркотрафіку з Ірану

В Україні, де нещодавно правоохоронці разом з молдовськими колегами вилучили велику партію героїну, який наркоторговці везли з Ірану у пустотілих цеглинах, затримали організаторів каналу контрабанди.

Як повідомляє генпрокурор Ірина Венедиктова, приблизна вартість вантажу — понад мільярд гривень.

«Сьогодні загальними міжнародними зусиллями ми затримали двох братів — громадян Туреччини, які опікувалися каналом постачання героїну в нашу країну. Вони — члени транснаціонального злочинного угруповання, що займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії в Україну», — пише вона на своїй сторінці в соціальних мережах.

За її словами, злочинне угруповання збувало наркотики в Україні, в тому числі й в окупованому РФ Криму. Частина контрабанди йшла дрібними партіями до країн ЄС.

Ірина Венедиктова нагадала, що у Києві з пустотілих цегл були вилучені 1159 брикетів з героїном. Організаторів каналу контрабанди затримали неподалік від складу. В їхніх валізах знайшли 5 брикетів з 1550 грамами героїну.

«Загальна вага вилученого особливо небезпечного наркотичного засобу — понад 368 кілограм, що за цінами чорного ринку коштує понад мільярд гривень», — зазначила Ірина Венедиктова і додала, що в операції також брали участь служби Вірменії, Грузії та США.

Нагадаємо, що нещодавно у порту Одеси правоохоронці накрили партію кокаїну вартістю 10 мільйонів доларів.

Фото зі сторінки Ірини Венедиктової у соцмережах.

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