У Чернівецькій області жінка на позашляховику переїхала 9-річного хлопчика, який впав з велосипеда

На Буковині 51-річна місцева жителька вчинила ДТП — на своєму позашляховику AUDI переїхала 9-річну дитину, що впала перед нею з велосипеда. Як повідомив Відділ комунікації поліції Чернівецькій області, ДТП сталося 22 липня в місті Старожінец.

Дитина була доставлена до лікувальної установи для надання медичної допомоги, даних про її стан поки немає.

Поліцією вирішується питання про внесення відомостей про подію в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в травні в Вінниці відбувся резонансний випадок — 43-річна водійка позашляховика збила 13-річного школяра. У крові у жінки було виявлено 3,3 проміле алкоголю (в 16,5 рази перевищує норму). Захист підозрюваної наполягав на тому, що вона перебуває на обліку з діагнозом алкоголізм. Згодом вона була відпущена судом під заставу в 181 тисячу гривень.

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