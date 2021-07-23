Познайомилися на Русанівському пляжі: в Києві доцент одного з вишів намагався спокусити 12-річну дівчинку

У Києві, де в сексуальному насильстві над школяркою запідозрили заступника директора школи, тепер судитимуть доцента кафедри одного з державних вишів столиці, якого підозрюють у розбещенні 12-річної… онуки його знайомої. Як повідомила у фейсбуці пресслужба Київської міської прокуратури, з дівчинкою 54-річний чоловік познайомився під час спільного відпочинку на Русанівському пляжі, після чого почав писати їй у месенджер.

Під час листування чоловік використовував фото та відеоматеріали порнографічного характеру, а також просив дівчинку надсилати йому фото й відео її оголеного тіла для задоволення власної статевої пристрасті. При цьому він постійно застерігав дитину, щоб вона мовчала про їхнє спілкування, адже рідні відразу її покарають і позбавлять телефону, доступу в Інтернет і почнуть обмежувати в усьому.

Проте дівчинка розповіла про все матері, яка одразу звернулася в поліцію.

Зараз обвинувальний акт спрямовано до Дніпровського районного суду Києва для розгляду по суті. У разі доведення провини розпусникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розповівши про те, що трапилося, відділ захисту інтересів дітей та протидії насильству Київської міської прокуратури звернув увагу батьків на необхідність забезпечення інформаційної безпеки дітей, сформулювавши основні правила безпечного спілкування в Інтернеті, про які варто розповісти дітям:

не давайте незнайомим особам паролів від своїх акаунтів і будь-яку особисту інформацію

не реагуйте на непристойні та грубі коментарі на вашу адресу

повідомляйте про ситуації в Інтернеті, які вас турбують (загрози, файли сумнівного змісту, пропозиції)

відмовляйтеся від зустрічей з випадковими людьми, з якими познайомилися онлайн

не діліться своїми фото з незнайомцями

не дивіться інформацію за невідомими посиланнями (друзі, які ними діляться, можуть не підозрювати про загрозу)

не відкривайте листи-спам, вони можуть містити віруси.

Нагадаємо, раніше в Офісі генерального прокурора повідомили про підозру двом жінкам, які заробляли на «відео для дорослих» за участю власних дітей.

фото zruchno. travel/

268

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter