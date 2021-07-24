26.96 / 27.17 31.68 / 32.06
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Польщі п'яна жінка врізалася в автобус з українцями: є загиблі і постраждалі

18:27 24 липня 2021
У Польщі п&#39;яна жінка врізалася в автобус з українцями: є загиблі та постраждалі

У Польщі сталася чергова смертельна ДТП з українським автобусом — 36-річна п'яна жінка на Nissan Quashquai на швидкості влетіла в автобус VW, в якому знаходилися 9 людей.

Як повідомили місцеві ЗМІ, госпіталізувати довелося 10 осіб (включно з винуватицею), на даний момент в лікарнях перебувають шестеро наших співвітчизників.

Один пасажир автобуса, на жаль, не вижив, повідомили українські дипломати.

Тим часом підтверджено, що в крові водійки Nissan вміст алкоголю відповідав 4 проміле.

Інцидент стався на трасі 784 між Радомським і містом Гідл.

На місці ДТП

Нагадаємо, раніше на Рівненщині в аварії з міжнародним рейсовим автобусом, який слідував до Польщі, постраждали 16 людей. За даними Нацполіціі, ДТП спровокував пішохід, який йшов по проїжджій частині назустріч автобусу.

241

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мільйони українців можуть залишитися без пенсії: у Кабміні зробили важливе застереження

Мільйони українців можуть залишитися без пенсії: у Кабміні зробили важливе застереження

гроші і паспорт

Де пенсіонерам найкраще живеться: названі області, в яких українці отримують найбільші пенсії

медуза

«Медузмен»: мережу розсмішив курортник, що дав справжній бій медузам у Кирилівці

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.