У Польщі п'яна жінка врізалася в автобус з українцями: є загиблі і постраждалі

У Польщі сталася чергова смертельна ДТП з українським автобусом — 36-річна п'яна жінка на Nissan Quashquai на швидкості влетіла в автобус VW, в якому знаходилися 9 людей.

Як повідомили місцеві ЗМІ, госпіталізувати довелося 10 осіб (включно з винуватицею), на даний момент в лікарнях перебувають шестеро наших співвітчизників.

Один пасажир автобуса, на жаль, не вижив, повідомили українські дипломати.

Тим часом підтверджено, що в крові водійки Nissan вміст алкоголю відповідав 4 проміле.

Інцидент стався на трасі 784 між Радомським і містом Гідл.

На місці ДТП

Нагадаємо, раніше на Рівненщині в аварії з міжнародним рейсовим автобусом, який слідував до Польщі, постраждали 16 людей. За даними Нацполіціі, ДТП спровокував пішохід, який йшов по проїжджій частині назустріч автобусу.

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