Під Вінницею зловили сексуального маніяка, який нападав на дітей

У Вінницькій області, де нещодавно поліція затримала 59-річного чоловіка за підозрою у розбещенні дітей, раніше судимий чоловік, справу якого зараз розглядає суд, двічі за вечір нападав на дівчат-підлітків у двох населених пунктах.

Як повідомляють у ГУНП у Вінницькій області, 38-річний чоловік був судимий за зґвалтування та грабіж, наразі він — обвинувачений у згвалтуванні 19-річної дівчини. Півроку, поки тривало слідство, підозрюваний перебував під вартою, а зараз, коли справою зайнявся суд, його відправили під домашній арешт.

Перебуваючи під даним запобіжним заходом, чоловік у одному з населених пунктів Вінницького району зайшов у чужий будинок і «вчинив дії сексуального характеру», пропонуючи 13-річній школярці інтимний зв'язок. Їй вдалося вирватися і втекти. Про це поліцейським розповів батько дівчинки.

У той же вечір, але вже в іншому населеному пункті, куди чоловік приїхав на велосипеді, він спробував згвалтувати 14-річну дівчинку. Він напав на неї на вулиці і збив з ніг. Школярка стала кликати на допомогу, на її крики вискочив місцевий житель, побачивши якого «велосипедист» втік. Про цей випадок в поліцію теж заявив батько дівчинки.

Поліцейські затримали зловмисника, він знаходиться в ІТТ. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 153 КК України (сексуальне насильство, вчинене щодо неповнолітньої особи), що карається ув'язненням до 7 років та ч.2 ст. 156 (розбещення малолітньої особи), за що передбачено до 8 років ув'язнення.

Слідство клопотатиме у суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу — тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Харкова серед білого дня чоловік чіплявся до 8-річній дівчинці, яка купалася у водоймі. До поліції звернулася місцева жителька, розповівши, що до дитини підплив невідомий чоловік і почав торкатися інтимних місць дитини.

Фото ГУНП у Вінницькій області.

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