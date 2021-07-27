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Події

Цегла замість iPhone: стало відомо про нову схему обману українців при доставці товарів

10:45 27 липня 2021
iPhone

Після того, як шахраї «розвели» людей через фейковий сайт «ПриватБанку», з'явилися нові «жертви», яких обдурили через «Нову Пошту». Про це повідомляє «Інформатор».

Схема пов'язана з відправленням товару післяплатою. Постраждала дівчина Марія, яка замовила Apple IPhone 12 pro max в одному з Telegram-каналів за зниженою ціною. Товар шахраї відправили через «Нову Пошту» післяплатою і в описі заздалегідь дали інформацію про гаджет.

У відділенні «Нової пошти» дівчині дали відкрити тільки поштову картонну коробку. В ній лежав запечатаний «телефон» у заводській упаковці. Але розкрити цю упаковку і перевірити замовлення до оплати співробітники не дозволили.

Коли ж дівчина насилу відкрила коробку телефону, то виявила цегла та записку.

В «Новій пошті» відмовилися повертати кошти, називаючи себе посередниками.

Не допоміг і поліціянт, якому співробітники «Нової Пошти» заявили, що не перевіряють товари перед відправленням. Відповідно, в автентичності смартфона, їм упевнитися також не вдалося.

Щоб мінімізувати ризики і не стати жертвою афериста, потрібно купувати товари в перевірених магазинах. За інформацією поліції, найчастіше підробляють дорогі товари.

Нагадаємо, нещодавно шахраї зробили електронну поштову розсилку з адреси Держбюро розслідувань. Послання були написані нібито від імені колишньої дружини Джеффа Безоса. «Ексдружина мільйонера» пропонувала довірливим отримати 100 млн доларів.

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