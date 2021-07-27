Цегла замість iPhone: стало відомо про нову схему обману українців при доставці товарів

Після того, як шахраї «розвели» людей через фейковий сайт «ПриватБанку», з'явилися нові «жертви», яких обдурили через «Нову Пошту». Про це повідомляє «Інформатор».

Схема пов'язана з відправленням товару післяплатою. Постраждала дівчина Марія, яка замовила Apple IPhone 12 pro max в одному з Telegram-каналів за зниженою ціною. Товар шахраї відправили через «Нову Пошту» післяплатою і в описі заздалегідь дали інформацію про гаджет.

У відділенні «Нової пошти» дівчині дали відкрити тільки поштову картонну коробку. В ній лежав запечатаний «телефон» у заводській упаковці. Але розкрити цю упаковку і перевірити замовлення до оплати співробітники не дозволили.

Коли ж дівчина насилу відкрила коробку телефону, то виявила цегла та записку.

В «Новій пошті» відмовилися повертати кошти, називаючи себе посередниками.

Не допоміг і поліціянт, якому співробітники «Нової Пошти» заявили, що не перевіряють товари перед відправленням. Відповідно, в автентичності смартфона, їм упевнитися також не вдалося.

Щоб мінімізувати ризики і не стати жертвою афериста, потрібно купувати товари в перевірених магазинах. За інформацією поліції, найчастіше підробляють дорогі товари.

Нагадаємо, нещодавно шахраї зробили електронну поштову розсилку з адреси Держбюро розслідувань. Послання були написані нібито від імені колишньої дружини Джеффа Безоса. «Ексдружина мільйонера» пропонувала довірливим отримати 100 млн доларів.

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