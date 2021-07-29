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Події

У страшній аварії під Черкасами загинула ціла сім'я: фото з місця трагедії

14:19 29 липня 2021
ДТП під Черкасами

У Черкаській області, де нещодавно у ДТП постраждали діти, сталася смертельна дорожна-транспортна пригода — загинули батькі з донькою-підлітком.

Як повідомляють у ГУНП у Черкаській області, на автодорозі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка неподалік села Мала Севастянівка (Уманський району) 40-річний водій Volkswagen виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з вантажним автомобілем Renault.

«Від отриманих травм водій та пасажири легкового авто загинули на місці аварії, серед загиблих 12-річна дівчинка», — повідомили у поліції.

Нагадаємо, що у Черкасах чоловіка задавив його власний автомобіль, що впав на нього з домкрату. Від отриманих травм він загинув на місці. Чоловікові було 40 років.

Фото ГУНП у Черкаській області.

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