Смерть білоруського опозиціонера у Києві: перші подробиці

У 26-річного керівника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, якого виявили повішеним в одному з київських парків, був зламаний ніс.

Про це в інтерв'ю «Україні 24» розповів друг опозиціонера Юрій. Він зазначив, що українська спецслужба попереджала їх про агентів КДБ Білорусі в Україні, кількість яких збільшується, у тому числі й за рахунок біженців.

А Віталій якраз і займався верифікацією тих, хто прибував в нашу країну — він був свого роду «контррозвідкою». На переконання друга загиблого, до смерті Шишова причетні спецслужби РБ.

У Білоруському домі в Україні повідомили, що Віталій був змушений виїхати з РБ восени 2020 після участі в акціях протесту.

«За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди у РБ, про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму», — відзначили в організації і додали, що його смерть — «спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса».

Представники організації оголосили збір о 19:00 3 серпня біля посольства РБ у Києві (Коцюбинського, 3) на акцію пам'яті Віталія Шишова.

Нагадаємо, що білоруський активіст пропав 2 серпня — він вийшов о 9 годині ранку на пробіжку, повинен був повернутися за годину, але вдома так і не з'явився. Дівчина Віталія звернулася у поліцію, і та оголосила Шишова у розшук.

Фото зі сторінки БДУ в соціальних мережах.

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