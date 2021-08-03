Військова вантажівка без гальм розбила кілька авто в центрі Києва: перші подробиці і фото з місця НП

У вівторок, 3 серпня, в центрі Києва, де недавно шукали вибухівку, сталося ДТП за участю військової вантажівки — остання протаранила кілька авто на Європейській площі. За попередньою інформацією, причиною НП стала відмова гальм, гальмувати авто перестало, починаючи з вулиці Грушевського.

«Я котився без гальм з гори, сигналив всім, намагався уникнути аварії», — цитує водія УНН .

Біля стадіону Лобановського вантажівка зачепила два автомобіля, після чого вдарила ще авто навпроти «Українського дому». Там він вилетів на тротуар, нарешті зупинившись.

В результаті події ніхто не постраждав.

З'явилися фото з місця події.

Нагадаємо, в березні в Хмельницькій області вогненна аварія за участю військової вантажівки «КАМАЗ» і автомобіля Audi привела до загибелі водія та пасажира легковика. Місцем трагедії стала траса Стрий — Кіровоград — Знам'янка.

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