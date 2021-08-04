26.79 / 27.00 31.67 / 32.03
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Не втиг зупинитися: поблизу курортної Затоки сталася страшна трагедія

7:47 4 серпня 2021
На місці події

Увечері у вівторок, 3 серпня, на чорноморському узбережжі в Білгород-Дністровському районі Одеської області, де нещодавно стався нахабний грабунок, розігралася трагедія. Неподалік від відомої «курортної» залізничної станції «Бугаз» електропоїзд на смерть збив молоду людину.

За словами машиніста, він побачив, як чоловік ліг на рейки, подав йому сигнал і почав гальмувати, але вчасно зупинити поїзд не зміг.

«Загиблий — 28-річний житель сусіднього курортного селища Затока, — уточнили в поліції. — Чому він зважився на такий вчинок, а також інші обставини НП належить встановити слідству. Відкрито провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

В процесі розслідування буде вивчена версія про те, чи не допоміг хтось молодому чоловікові звести рахунки з життям.

Нагадаємо, в Рівненській області звів рахунки з життям 9-річний хлопчик — він повісився на гойдалках.

967

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ платіжка

В Україні з 1 серпня — нові тарифи на газ: що важливо знати

Скільки коштуватиме долар до кінця серпня: прогноз експерта

Скільки коштуватиме долар до кінця серпня: прогноз експерта

«Ми на їх території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

«Ми на їхній території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

Яна Максимова і Андрій Кравченко

«Можна втратити життя»: ще двоє спортсменів слідом за Тимановською відмовилися повертатися до Білорусі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.