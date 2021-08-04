Не втиг зупинитися: поблизу курортної Затоки сталася страшна трагедія

Увечері у вівторок, 3 серпня, на чорноморському узбережжі в Білгород-Дністровському районі Одеської області, де нещодавно стався нахабний грабунок, розігралася трагедія. Неподалік від відомої «курортної» залізничної станції «Бугаз» електропоїзд на смерть збив молоду людину.

За словами машиніста, він побачив, як чоловік ліг на рейки, подав йому сигнал і почав гальмувати, але вчасно зупинити поїзд не зміг.

«Загиблий — 28-річний житель сусіднього курортного селища Затока, — уточнили в поліції. — Чому він зважився на такий вчинок, а також інші обставини НП належить встановити слідству. Відкрито провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

В процесі розслідування буде вивчена версія про те, чи не допоміг хтось молодому чоловікові звести рахунки з життям.

Нагадаємо, в Рівненській області звів рахунки з життям 9-річний хлопчик — він повісився на гойдалках.

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