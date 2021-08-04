Захоплення Кабміна: терорист здався, поліція повідомила подробиці

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, котрий із гранатою проник у будівлю Кабінету міністрів України та погрожував зробити вибух. Про це стало відомо з онлайн-трансляції.

Була проведена спецоперація, в результаті який зловмисник був затриманий — ніхто не постраждав.

Відомо, що затриманий — ветеран війни на Донбасу, колишній боєць батальйону «Айдар», він мав поранення, в тому числі черепно-мозкову травму. У поліції зазначили, що до переговорів зі зловмисником залучили його друга. Той зазначив, що причиною події могли стати наслідки поранення та побутової невлаштованості. Переговори велися десять хвилин, після чого чоловік здався.

Глава Нацполіціі Ігор Клименко заявив, що затриманому загрожує ув'язнення терміном до 15 років. У нього в руках була бойова граната РГН. Мотиви зловмисника встановить слідство.

Про нього відомо, що народився у 1978 році. Проживає в місті Ірпінь. У 2020 балотувався в Ірпінську міськраду від партії «Єдина громада».

Нагадаємо, раніше в Києві обстріляли поліцейських — двоє правоохоронців отримали поранення.

Фото: РИА Новости

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