Під Запоріжжям чоловік після сварки з дружиною переїхав її автомобілем

У Мелітополі Запорізької області поліція затримала місцевого жителя, який за кермом «Газелі» переїхав власну дружину 1995 року народження. Мати двох дітей від отриманих травм померла на місці, заявили в прес-службі обласного управління Національної поліції.

Моторошне пригода сталася вдень 3 серпня, а затримали зловмисника вранці 4 серпня в місті Оріхів Запорізької області.

Також було вилучено транспортний засіб зі слідами механічних пошкоджень.

вилучене авто

В даний час затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

затриманий

Санкція за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років або без нього. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше під Полтавою чоловік зґвалтував і вбив власну дружину, а на Дніпропетровщині вітчим перерізав горло 2-річному пасинку, намагаючись повернути колишню дружину.

Фото media. az/

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter