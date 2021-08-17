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Події

Масове отруєння на весіллі на Прикарпатті: у лікарню потрапили троє дітей і вісім дорослих

10:25 17 серпня 2021
крапельниця

В Івано-Франківській області, де нещодавно у спортивному таборі отруїлися діти, сталася ще одна НП — до лікарні потрапили троє дітей та вісім дорослих, які отруїлися на весіллі. Про це повідомили у ДСНС.

Як стало відомо, всі вони 11 серпня були на весіллі у селі Поляниця Надвірнянського району.

«У період з 13 по 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 11 осіб, з них троє дітей (2004 — 2010 років народження)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці липня в Одеській області в обласній клінічній дитячій лікарні отруїлися п'ятеро дітей у віці від 4 до 7 років.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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