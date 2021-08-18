Смертельна ДТП на Буковині: співробітник Держмитслужби зник з місця події

Невдовзі після смертельної ДТП у Черкасах, під час якої загинула дівчина, трагедія сталася і на Буковині, де на трасі Житомир — Чернівці.

«Винуватець ДТП — працівник Буковинської митниці Держмитслужби, яка знаходиться у стані реорганізації. Зазначений працівник до новоствореної Чернівецької митниці, відокремленого підрозділу Держмитслужби, з огляду на негативний результат проходження тестування з питань кваліфікації та благонадійності переведений не був», — заявили в службі та повідомили про початок дисциплінарного провадження з відстороненням працівника від виконання посадових обов'язків на час розслідування. Також було заявлено про сприяння правоохоронцям у встановленні всіх обставин трагедії.

Тим часом у поліції заявили, що розшукують водія, який кинув своє авто і зник з місця ДТП. Водий іншого транспортного засобу був травмований, а його пасажирка загинула.

Фото ГУНП в Чернівецькій області.

«За попередньою інформацією, за кермом автомобіля Opel Insignia перебував 28-річний житель міста Новоселиця — Вадим Валерійович Недуга», — відзначили у ГУНП в Чернівецькій області та додали, що встановлюють місце знаходження водія-втікача.

Раніше у Білгород-Дністровському районі Одеської області у ДТП загинули троє поліцейських, один — у реанімації. Офіцери були при виконанні службових обов'язків.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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