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Події

Трагедія на курорті: у Лазурному в морі зникли батько й син зі Львова, поки що знайдено лише тіло дитини

18:59 19 серпня 2021
море

У четвер, 19 серпня, в селищі Лазурне Херсонської області в морі зникли відпочивальники зі Львова — батько й син. Про це повідомили у ДСНС.

Тіло восьмирічного хлопчика незабаром знайшли, а чоловіка ще шукають. Всього до пошуків залучено 25 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС.

Повідомляється, що трагедія сталася на острові Джарилгач. Батько й син зникли під час купання в морі на матраці.

Тіло хлопчика знайшли о 15:35 на острові Джарилгач біля берега у воді працівники Нацполіції.

До пошуків чоловіка залучили чотирьох водолазів.

Нагадаємо, схожа трагедія у липні сталася в Затоці під Одесою — тоді теж потонули батько й син. Раніше в Кирилівці втопився 16-річний юнак.

фото https://t.me/dsns_telegram

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