У страшній ДТП під Запоріжжям заживо згоріли чотири людини

У ніч на 20 серпня на трасі М-18 біля села Новобогданівка сталася смертельна ДТП, в результаті якої заживо згоріло чотири людини. Два дні тому у ДТП в Черкасах загинула молода дівчина.

Як повідомляє «РИА Мелітополь», про аварію поліції повідомили о 4 ранку. Через пів години після цього рятувальники прибули на місце НП.

Повідомляється, що у ДТП потрапили автомобілі Mercedes та Opel. В результаті зіткнення сталося загоряння Mercedes, який вилетів за межі проїжджої частини.

Після ліквідації пожежі рятувальники виявили в машині чотири трупи.

Постраждалих з автомобіля Opel водія та пасажира госпіталізували.

Нагадаємо, днями винуватцем смертельної ДТП на Буковині став співробітник митної служби, який зник з місця події.

фото https://ria-m.tv/

537

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter