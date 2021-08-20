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Події

У страшній ДТП під Запоріжжям заживо згоріли чотири людини

9:41 20 серпня 2021
ДТП

У ніч на 20 серпня на трасі М-18 біля села Новобогданівка сталася смертельна ДТП, в результаті якої заживо згоріло чотири людини. Два дні тому у ДТП в Черкасах загинула молода дівчина.

Як повідомляє «РИА Мелітополь», про аварію поліції повідомили о 4 ранку. Через пів години після цього рятувальники прибули на місце НП.

Повідомляється, що у ДТП потрапили автомобілі Mercedes та Opel. В результаті зіткнення сталося загоряння Mercedes, який вилетів за межі проїжджої частини.

Після ліквідації пожежі рятувальники виявили в машині чотири трупи.

Постраждалих з автомобіля Opel водія та пасажира госпіталізували.

Нагадаємо, днями винуватцем смертельної ДТП на Буковині став співробітник митної служби, який зник з місця події.

фото https://ria-m.tv/

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