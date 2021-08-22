Скаржилися на нудоту та біль у животі: під Черніговом в дитячому садку отруїлися діти

В Чернігівській області в лікарню з отруєнням потрапили четверо дітей з одного дитячого садку, повідомили в обласному главку поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що діти відвідують дитячий садок у Менської територіальній громаді.



Трьом хлопчикам та однієї дівчинці стало зле ввечері напередодні. Дітей доставили у лікарню. Вони скаржилися на нудоту та біль у животі.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група Корюківського районного відділу поліції та фахівці Державної установи «Чернігівський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України».

Правоохоронці відкрили провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь».

Санкції статті передбачають штраф, арешт на строк до шести місяців, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у кінці липня діти отруїлися в Одеській обласній клінічній дитячій лікарні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масове отруєння на весіллі на Прикарпатті. Серед захворілих було багато дітей.

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