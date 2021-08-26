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Події

Підпал Офісу омбудсмена та Верховного касаційного суду: в прокуратурі розповіли подробиці про затриманого

19:57 26 серпня 2021
Затримання

У четвер, 26 серпня, в Києві затримали чоловіка, який намагався підпалити приміщення Офісу омбудсмена та Верховного касаційного суду. Про це прес-служба Київської міської прокуратури повідомляє в своєму Telegram-каналі.

Чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю в двері приміщення Офісу омбудсмена, який розташований на вулиці Інститутській в Печерському районі столиці. Потім він спробував підпалити вхідні двері Верховного касаційного суду на вулиці Пилипа Орлика.

Після цього чоловік намагався втекти, але його затримали співробітники Управління державної охорони. Зловмисник — громадянин України, 1970 року народження. З'ясовуються мотиви та обставини правопорушень.

Нагадаємо, на День Незалежності чоловік облив червоною фарбою сходи біля КМДА та постамент флагштока.

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

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