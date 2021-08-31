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Події

Під Черкасами автомобіль збив семирічного хлопчика, він знаходиться в комі

20:49 31 серпня 2021
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У вівторок, 31 серпня, у Ватутіному Черкаської області в результаті ДТП серйозно постраждала семирічна дитина. У цей же день в Австрії в аварію потрапила сім'я з України — загинули два брати — шести й дванадцяти років.

Хлопчика, який отримав травми у Ватутіному, в комі доставили до лікарні. Про це «Суспільному» розповіла спікер обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

У дитини, яка зараз знаходиться у Звенигородській багатопрофільній лікарні, діагностували закриту черепно-мозкову травму.

«Хлопчик був без свідомості. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, рани й закриту травму живота», — цитує ресурс слова Назарок.

Нагадаємо, днями під Полтавою у ДТП загинули жінка і чоловік. Ще один чоловік та 8-річна дитина отримали травми й були доставлені в лікарню.

Раніше в Житомирській області у ДТП загинув чоловік та його 10-річна донька.

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