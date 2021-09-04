Пожежа у центрі Києва: названа причина загоряння в костелі Святого Миколая

Пожежу в костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській, який кияни бачили 3 вересня пізно ввечері, ліквідовано без жертв. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.



Він зазначив, що ситуація вимагає невідкладної уваги й розслідування.

Згідно з повідомленням, займання виникло під час репетиції. Площа пожежі — 80 кв. метрів. Значної шкоди будівлі завдано не було.

«Окреме питання — ступінь пошкодження органу. Зараз працюємо над цим і до розслідування вже приєдналася Нацполіція. І головне — ми вже з'ясовуємо причини загоряння. Зараз костел в безпеці, за що ми вдячні колегам з ДСНС. Вранці повідомлю ще більш предметні деталі. Буду тримати розслідування ситуації під особистим контролем», — написав чиновник.

Займання сталося між першим та другим поверхами й швидко поширилося на покрівлю будівлі. Пожежі було присвоєно другий ранг небезпеки. До ліквідації пожежі було залучено 80 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, у перший день нового навчального року серйозна пожежа сталася на бульварі Шевченка в Києві — горів один з навчальних класів військового коледжу.

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