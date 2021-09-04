Смерть на дорозі: під Житомиром автобус, який прямував з Польщі до Маріуполя, потрапив у ДТП, є загиблі та поранені
На трасі Київ-Чоп, де днями в аварії загинула молода дівчина співробітниця поліції, сталася ще одна ДТП, в результаті якої загинула людина, ще 11 отримали травми. Про це повідомили у Нацполіціі.
Аварія трапилася близько о пів на п'яту ранку на 177 км автодороги Київ — Чоп у Житомирській області поблизу села Стрибожа.
Попередньо встановлено, що водій автобуса «Neoplan», який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, зіткнувся з автовозом.
Автобус загорівся. У ньому перебувало 25 пасажирів, всі українці.
В результаті аварії загинув другий водій автобуса, який під час НП відпочивав.
Поліція встановлює всі обставини події.
Нагадаємо, 3 вересня у Львівській області вантажівка врізалася у магазин. Загинули чотири людини.30
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter