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Події

Смерть на дорозі: під Житомиром автобус, який прямував з Польщі до Маріуполя, потрапив у ДТП, є загиблі та поранені

12:21 4 вересня 2021
ДТП

На трасі Київ-Чоп, де днями в аварії загинула молода дівчина співробітниця поліції, сталася ще одна ДТП, в результаті якої загинула людина, ще 11 отримали травми. Про це повідомили у Нацполіціі.

Аварія трапилася близько о пів на п'яту ранку на 177 км автодороги Київ — Чоп у Житомирській області поблизу села Стрибожа.

Попередньо встановлено, що водій автобуса «Neoplan», який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, зіткнувся з автовозом.

Автобус загорівся. У ньому перебувало 25 пасажирів, всі українці.

В результаті аварії загинув другий водій автобуса, який під час НП відпочивав.

Поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, 3 вересня у Львівській області вантажівка врізалася у магазин. Загинули чотири людини.

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