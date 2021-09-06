Працівникам обварило ноги: на цукровому заводі під Києвом після прориву труби на людей полився окріп

У неділю, 5 вересня, стався вибух на цукровому заводі в селі Гребінки Київської області. Постраждали п'ятеро людей. Раніше в результаті вибуху на маслозаводі у Харкові загинув робітник, ще одного з сильними опіками доставили до лікарні.

Як повідомили в МВС, попередня причина вибуху під Києвом — несправність одного з котлів.

В сюжеті ТСН йдеться, що двох постраждалих з опіками ніг доставили в лікарню в Києві, ще трьох — у лікарні Білої Церкви.

За словами потерпілих та їхніх родичів, коли стався вибух, всю котельню залило окропом і рятуватися вони повинні були, вибігаючи по гарячій воді. Тепер люди через опіки не можуть самостійно ходити.



Завод старий, він побудований ще в XIX столітті й пережив вже кілька реконструкцій.

Нагадаємо, у липні стався вибух на хімічному заводі «Рівнеазот». Тоді жертв і постраждалих не було.



фото https://t.me/mvs_ukraine/

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