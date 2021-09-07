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Події

Загинула на місці: в Києві жінка вистрибнула з вікна 19-го поверху багатоповерхівки

11:36 7 вересня 2021
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У понеділок, 6 вересня, в Подільському районі Києва на проспекті Правди жінка вистрибнула з вікна 19-го поверху багатоповерхівки. Вона загинула на місці. Раніше схожа трагедія сталася у Дніпрі.

За словами чоловіка загиблої, дружина сказала про свій намір, але він не встиг нічого зробити — жінка закрилася у кімнаті й наклала на себе руки, повідомляє «Київ Оперативний».

За даними ресурсу, жінка померла на місці миттєво. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Деталі інциденту уточнюються.

Нагадаємо, 31 серпня в Києві намагався накласти на себе руки молодий чоловік — він стрибнув у Дніпро з Північного моста. Хлопець отримав травми.

Раніше з моста в Києві стрибнув 15-річний підліток. Хлопець не зміг пережити смерть батьків від коронавірусу.

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