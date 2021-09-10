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Події

Народила доньку від педофіла: на Рівненщині чоловіка засуджено за згвалтування 12-річної дівчинки

10:05 10 вересня 2021
дівчина

У місті Костополі Рівненської області завершився суд над педофілом. Розслідування розтягнулося майже на два роки, але було доведено, що 29-річний чоловік дійсно згвалтував малолітню дівчинку — дочку своєї знайомої. Дівчинці на той момент було 12 років. Про це повідомила прокуратура області.

Згідно з матеріалами справи, згвалтування сталося в грудні 2019 року. Поки тривали слідство і суд, потерпіла виносила і народила від гвалтівника дитину. Юна мати подала цивільний позов про відшкодування їй моральної шкоди. Суд постановив стягнути з обвинуваченого 100 тисяч гривень.

Основним покаранням для насильника стануть 8 років в колонії. Чоловік визнаний винним за ч. 4 ст. 152 КК України (згвалтування малолітньої).

Вирок у силу ще не вступив, кожна зі сторін може подати апеляцію.

Нагадаємо, за останній місяць були розкриті кілька гучних справ про згвалтування. Так, в Чернігові затримали підозрюваного в згвалтуванні 13-річної школярки, а в Сумській області винесли вирок кривднику 14-річної місцевої жительки.

Фото pixabay.com

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