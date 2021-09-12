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Події

Масштабна ДТП за участю восьми автомобілів у Києві: постраждали кілька людей, у тому числі дитина

22:15 12 вересня 2021
ДТП

У нинішні вихідні в Україні сталося кілька автомобільних аварій, в результаті яких постраждали діти.

Одна з них — у неділю, 12 вересня, в Голосіївському районі Києва. Там зіткнулися одразу вісім автомобілів. До лікарні госпіталізували 5 осіб, в тому числі малолітню дитину, повідомили у столичній поліції.

Велика дорожньо-транспортна пригода сталася на Столичному шосе.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Хонда Акорд», рухаючись у напрямку міста Обухів, зіткнувся з попутним автомобілем «Кіа». Після цього обидві машини виїхали на зустрічну смугу. Там сталося зіткнення з автомобілями «Джип», «Шкода», «Хюндай», «Хонда» та двома «Фольксваген».

Внаслідок ДТП п'ятеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина, ушпиталені.

Правоохоронці провели огляд на вміст алкоголю водія автомобіля «Хонда Акорд». Драгер показав 1,7 проміле алкоголю.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, сьогодні на автодорозі Львів-Луцьк у ДТП загинула 17-річна дівчина. За кермом машини був п'яний водій, який не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги, автомобіль перекинувся.

фото https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/

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